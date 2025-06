Fermana | attesa per l' omologa del debito e l' ingresso del gruppo di Pileri

Il primo venerdì di giugno ha visto un nuovo incontro decisivo tra Fermana e il gruppo Pileri, segnando un passo fondamentale verso l'omologa del debito e l’ingresso di questa realtà internazionale nel cuore gialloblù. La data chiave si avvicina: l’11 giugno, quando scadranno i sessanta giorni stabiliti per completare le trattative. Riusciranno le parti a trovare un accordo che possa portare nuova linfa al club? La risposta si avrà nelle prossime settimane.

Il primo venerdì di giugno in casa Fermana ha visto un altro incontro tra le parti. Da un lato il manager Francesco Pileri rappresentante del gruppo internazionale che ormai da alcuni mesi ha manifestato l’interesse in merito alla società gialloblù e dall’altro la famiglia Simoni proprietaria dell’intero pacchetto di quote. Si avvicina infatti la data più importante che dovrebbe essere quella del prossimo 11 giugno quando scadranno i sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di omologa della ristrutturazione del debito presso il Tribunale di Fermo. Non sembrano esserci al momento opposizioni da parte degli enti interessati (Credito Sportivo, Inail, Inps e Agenzia delle Entrate) alla richiesta di omologa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermana: attesa per l'omologa del debito e l'ingresso del gruppo di Pileri

