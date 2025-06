Ferito con un coltello durante uno sfratto le condizioni del giovane carabiniere

Un episodio di grande tensione scuote Jesi: un giovane carabiniere rimane ferito durante uno sfratto, colpito con un coltello dall'anziano che si era barricata in un'agenzia immobiliare. Fortunatamente, le sue condizioni di salute sono buone, grazie all'intervento tempestivo dei soccorritori. La vicenda mette in luce i rischi quotidiani delle forze dell'ordine e l'importanza di gestire con attenzione situazioni di alta tensione.

E' in buone condizioni di salute il giovane carabiniere ferito ieri mattina con un coltello al braccio. Autore del gesto l'uomo di 79 anni che si era barricato nell'agenzia immobiliare in via Gramsci a Jesi e poi ricoverato in ospedale dopo quattro ore di trattativa con le forze.

