Fenucci assist all’Inter e ad altri club | Lucumì ha una clausola!

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha fatto chiarezza sul futuro dei talenti rossoblù, tra cui Lucumì, difensore molto ambito anche dall’Inter. Con una clausola rescissoria di circa 28 milioni di euro, il giocatore può decidere di lasciare il club, ma l’obiettivo del Bologna è trattenere i propri gioielli. Solo il desiderio e la scelta del giocatore potranno influenzare il suo destino nel calcio che cambia rapidamente.

Fenucci si esprime sul futuro dei giocatori del Bologna. Lucumì, difensore accostato anche all’Inter, può lasciare pagando la clausola rescissoria. Questa si aggira sui 28 milioni di euro. SOLO UN GIOCATORE “DIPENDE DA SE STESSO” – Presente al Festival della Serie A a Parma, l’AD del Bologna Claudio Fenucci ha parlato del Bologna e di come la volontà del club è quella di trattenere tutti i giocatori migliori. Intercettato da Sky Sport, l’AD felsineo si è esposto in questo modo: « Come l’anno scorso i nostri giocatori vengono accostati ad altre squadre. La cosa adesso è normale, durante il campionato mi dava fastidio, ma adesso è normale. 🔗 Leggi su Inter-news.it