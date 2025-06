Fedez rompe il naso al Rosso in diretta | la corsa in ospedale interrotto il video

fedez rompe il naso al Rosso in diretta: la corsa in ospedale interrotta il video. Quella che doveva essere una semplice sessione di allenamento tra amici si è trasformata in un improvviso dramma durante una diretta su TikTok. Il noto rapper e il content creator, già in preparazione per il match di boxe contro Ragnar, hanno vissuto momenti di tensione che hanno catturato l’attenzione di tutti, lasciando il pubblico in attesa di aggiornamenti sulla loro salute e sui prossimi passi.

