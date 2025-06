Fedez rompe il naso a Il Rosso durante un incontro di boxe live su TikTok | lo streamer finisce in ospedale – Il video

Un incontro di boxe su TikTok ha preso una piega inaspettata: Fedez, durante una sessione live con il noto streamer Il Rosso, ha provocato involontariamente un incidente che ha portato il creator in ospedale. La scena, inizialmente leggera e divertente, si è trasformata in un episodio di forte impatto, evidenziando quanto lo sport possa essere imprevedibile. Ma cosa è successo esattamente? Scopriamo i dettagli di questa vicenda che ha fatto il giro del web.

Lo sparring live su TikTok finisce con un naso rotto. Quello del Rosso, noto streamer e content creator, che ha coinvolto Fedez in una sessione di allenamento durante una delle sue consuete dirette sui social. L’atmosfera iniziale era distesa e giocosa, ma un colpo sfuggito al controllo del rapper ha cambiato il tono della diretta. Il pugno, arrivato in pieno volto, ha colpito il creator – attualmente in preparazione per un match di boxe previsto a fine giugno – in maniera netta, causandogli una sospetta frattura al naso. La trasmissione live si è interrotta, mentre Fedez, si è subito prodigato per soccorrere l’amico. 🔗 Leggi su Open.online

Guarda il Video

