Fedez e mr Marra sul pulp podcast | la tv è superata dalla contro-informazione

Fedez e Mr. Marra conquistano il cuore degli appassionati con il loro “Pulp Podcast”, riconosciuto come miglior produzioni ai Best Movie Comics and Games. In un’epoca in cui la televisione sembra superata dalla controinformazione digitale, questi protagonisti dimostrano che la voce autonoma e critica può fare la differenza. Un premio che suggella il successo di due volti iconici, pronti a rivoluzionare il modo di comunicare. La loro vittoria segna un nuovo capitolo nel panorama culturale italiano.

Fedez e Mr. Marra premiati al Best Movie Comics and Games: riconoscimento per il podcast "Pulp". Il palco di Best Movie Comics and Games ha visto protagonisti due figure di spicco della scena culturale italiana: Fedez, noto rapper, conduttore televisivo e personaggio pubblico, insieme a Mr. Marra, celebre critico cinematografico e influencer digitale. La loro collaborazione nel podcast "Pulp Podcast" ha ricevuto il premio come miglior podcast, un riconoscimento che testimonia l'originalità e la capacità di coinvolgere un pubblico sempre più vasto. il successo di "pulp podcast": tra cultura pop e contro-informazione.

In questa notizia si parla di: Podcast Fedez Marra Pulp

