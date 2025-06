Fedez e Clara un amico conferma la versione della cantante sul bacio | “Quella sera c’erano 16 paparazzi”

Fedez e Clara sono al centro di un vortice di rumors e smentite, ma una voce amica getta nuova luce sulla vicenda del bacio. Dopo il Radio Hits Future Festival, il loro caro amico e streamer Il Rosso rivela che, quella sera, i paparazzi erano presenti in numero consistente, ma non hanno interferito con i due artisti. La verità, tra immagini e parole, si fa più chiara: è davvero tutto così come sembra o c’è di più sotto? Continua a leggere.

Fedez e Clara si sono baciati davvero o è solo una foto costruita ad arte? Il Rosso, streamer e amico del cantante, ha raccontato la sua versione su quella sera, dopo il Radio Hits Future Festival: "C'erano 16 paparazzi fuori dal ristorante, non si sono avvicinati se non per salutarsi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Fedez Clara Amico Versione

Clara con la maxi scollatura, Fedez in total black: l’elegante look di coppia per Scelte Stupide - Clara e Fedez trionfano nel loro elegante look di coppia nel video "Scelte Stupide". Con una maxi scollatura e un total black impeccabile, la cantante ha condiviso affascinanti dietro le quinte, mostrando come lo stile possa aggiungere un tocco di classe anche nei momenti più audaci.

Fedez e Clara sono stati sorpresi e secondo le immagini sarebbe scattato un bacio. La cantante è però intervenuta dando la sua versione - Fedez e Clara sono stati sorpresi e secondo le immagini sarebbe scattato un bacio. La cantante è però intervenuta dando la sua versione ... Da novella2000.it

Clara è furiosa dopo la foto del bacio con Fedez: sono una coppia oppure è una trovata pubblicitaria? - Clara e Fedez sono una coppia? Il settimanale Chi li ha pizzicati mentre si scambiavano un bacio, ma la verità potrebbe essere molto diversa. Lo riporta donnapop.it

Clara smentisce il presunto bacio con Fedez: "Invenzioni sulla mia vita privata" - Dopo la pubblicazione di uno scatto ambiguo, Clara ha rotto il silenzio e smentito il presunto flirt con Fedez, circolato con insistenza negli ultimi giorni. Secondo gazzetta.it

Fedez, Marco Masini, FT Kings - BELLA STRONZA (Live Version)