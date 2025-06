Fedez e Clara | il bacio e il commento di lei

Fedez e Clara, un mix esplosivo di musica e romanticismo, sono al centro di un’onda di gossip dopo una foto sfocata che li immortala in discoteca. Ma sarà vero amore o solo innocente flirt? Clara rompe il silenzio con un commento sibillino su Instagram, smentendo ogni supposizione. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa immagine intrigante e le parole della cantante, perché a volte, ciò che appare non è tutto ciò che sembra.

Una foto sfocata nella quale sembra che Fedez e Clara si stiano baciando in discoteca. Ma i due cantanti sono davvero insieme? In una Instagram story, Clara nega il gossip. Ecco cos’è successo davvero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Fedez e Clara: il bacio e il commento di lei

