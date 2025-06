Federico Mengozzi sfida i migliori al mondo nel Calisthenics in Finlandia

Federico Mengozzi, icona del calisthenics italiano, continua a stupire il mondo con la sua incredibile determinazione. Dopo aver trionfato al campionato nazionale Push&Pull di Monza e aver stabilito un record italiano di trazioni con oltre 85 chili di zavorra, all’età di quasi 39 anni, si prepara a sfidare i migliori al mondo. Oggi e domani in Finlandia, Federico si gioca tutto in una sfida che promette di entrare nella storia.

Dopo la vittoria del campionato nazionale Push&Pull dello scorso luglio a Monza, dove ha stabilito il nuovo record italiano di chili sollevati nelle trazioni alla sbarra per la categoria -74 kg (ben 85 di zavorra oltre il suo peso corporeo), Federico Mengozzi, all'alba dei 39 anni, ha deciso di lanciare una sfida a se stesso e iscriversi al campionato del mondo di trazioni nella disciplina del Calisthenics, che andrĂ in scena oggi e domani a Lempaala, in Finlandia. "Finita la gara di Monza ho iniziato a pensare come sarebbe stata una competizione internazionale – spiega Mengozzi –, quella vittoria mi ha fatto capire che volevo di piĂą".

