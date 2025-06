Federico Fashion Style sparisce il salone a Napoli | Dentro solo manichini È giallo

Un silenzio inquietante avvolge il celebre salone di Federico Fashion Style a Napoli, ora vuoto e sostituito da soli manichini gialli. Nessun annuncio ufficiale, nessuna comunicazione: il mistero sulla sua scomparsa si infittisce. Fanpage ha tentato di fare luce sulla vicenda, scoprendo qualcosa di sorprendente che potrebbe rivoluzionare il mondo dell’hairstyle partenopeo. Ma cosa si cela davvero dietro questa sparizione improvvisa?

Nessun annuncio, nessun comunicato. Niente di niente. Eppure il salone non c’è più. Colpo di scena nel mondo dell’hairstyle: il salone di Federico Fashion Style a Napoli potrebbe aver chiuso i battenti. A ricostruire la vicenda è Fanpage, che ha provato a telefonare al locale, per poi scoprire. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Federico Fashion Style, sparisce il salone a Napoli: "Dentro solo manichini". È giallo

In questa notizia si parla di: Salone Federico Fashion Style

Chiuso Federico Fashion Style a Napoli: il salone nella Coin al Vomero non c’è più - Se sei alla ricerca di un nuovo look nel cuore di Napoli, è il momento di scoprire le alternative ai saloni ormai chiusi.

Chiuso Federico Fashion Style a Napoli: il salone nella Coin al Vomero non c’è più - Federico Fashion Style, al capolinea la sua avventura napoletana? Il salone del parrucchiere di Anzio nella Coin del Vomero è chiuso, non si può né ... Come scrive fanpage.it

“Chiuso”: giallo su Federico Fashion Style, cosa sta succedendo al suo salone - Mistero per il salone di Federico Fashion Style a Napoli. Giallo su cosa stia succedendo all'attività aperta nel 2021. Riporta msn.com

Chiuso il salone di Federico Fashion Style al Vomero - Il salone napoletano di Federico Fashion Style, aperto nel 2021 all’interno della Coin al Vomero in via Scarlatti, ha chiuso i battenti. Come appreso da NapoliToday il negozio è chiuso da circa un ... Si legge su napolitoday.it