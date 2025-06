Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sposi l’abito da sogno e la romantica location

Sabato 7 giugno è stato un grande giorno per Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. I due piccioncini, conosciuti e innamoratisi nella casa del Grande Fratello Vip, sono convolati a nozze dopo la romantica proposta di matrimonio in Grecia. La cerimonia non è stata da meno, e da favola era anche l’abito della sposa, così come testimoniato dalle foto condivise da alcuni ospiti vip. Il matrimonio di Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. “È incredibile pensare che tra poco saremo ufficialmente marito e moglie”, aveva scritto, qualche tempo fa, Federica Calemme su Instagram. Eppure, il grande giorno e arrivato e l’influencer ha ufficialmente detto sì al suo grande amore, l’imprenditore e noto personaggio televisivo Gianmaria Antinolfi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sposi, l’abito da sogno e la romantica location

