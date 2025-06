Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi hanno detto ‘Sì’ | VIDEO

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi hanno coronato il loro sogno d’amore con un romantico sì sulla suggestiva Costiera Sorrentina. La coppia, conosciuta grazie al Grande Fratello, ha scelto un matrimonio da favola, ricco di emozioni e raffinatezza. Il video dell’evento cattura ogni momento speciale di questa unione che promette di essere solo l’inizio di un cammino felice insieme. Un vero lieto fine da celebrare e condividere.

