FdI partito denuncia | Assalto a sede Torino antagonisti incappucciati con picconi

Un gesto gravissimo che mette a rischio la sicurezza di chi lavora e crede nel nostro Paese. Fratelli d’Italia condanna con fermezza l’attacco alla propria sede di Torino, avvenuto ieri sera, da parte di antagonisti incappucciati armati di picconi e strumenti di offesa. La nostra forza è la legalità e il rispetto delle istituzioni: continueremo a difendere i nostri valori senza lasciarci intimidire da atti di violenza ingiustificata.

FdI denuncia che nella serata di ieri, la sede di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale nel quartiere Barriera di Milano, a Torino, è stata “assaltata da 4 soggetti incappucciati partiti da un sit-in di trenta antagonisti dei centri sociali, che armati di picconi e piedi di porco hanno tentato prima di forzare la serranda, poi, non riuscendo nell’intento, hanno lanciato olio esausto e volantini minatori con la scritta ‘Fratelli d’Italia primi della lista’”. Lo denuncia FdI Piemonte in una nota. “L’azione – si spiega – è avvenuta a pochi minuti dall’orario di chiusura e solo fortunatamente non ha riportato feriti tra i militanti che abitualmente tengono aperta la sede di FdI in uno dei quartieri più difficili della città, assistendo i residenti e animando un presidio fisso per il territorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it