Se sei un appassionato di EA Sports FC 25, non puoi perderti il nuovo Obiettivo Live: TOTS Ultimate – Rush Flash! L’evento, lanciato il 31 maggio 2025, offre sfide entusiasmanti e ricompense esclusive. Completa i 4 incarichi per ottenere premi imperdibili e un premio finale speciale. Sei pronto a dimostrare la tua abilità e conquistare i premi? Scopri come fare e preparati a vivere un’esperienza di gioco unica!

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: TOTS Ultimate: Rush flash da fare in Rush uscito in data 31 maggio 2025. Nuovo Obiettivo TOTS Ultimate: Rush flash. Partecipa all’evento Rush flash TOTS Ultimate e completa questo obiettivo per ottenere premi esclusivi e PS. Premi non scamb. Numero di incarichi da completare: 4. Premi finale: 1x Fine di un’era Pepe Reina Non scambiab.. Scadenza: 10 giugno. Vincine 2. Vinci 2 partite nell’evento Rush flash. Premio: 1x 83+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, Obiettivo Live: TOTS Ultimate: Rush flash

