Farò la prossima partita e poi parlerò con Gravina Questo progetto è il migliore | ora il ct Spalletti è in bilico

La vittoria o la sconfitta della Nazionale dipendono anche dalle decisioni di Luciano Spalletti, che si prepara alla prossima sfida contro la Moldova. Dopo una prestazione deludente in Norvegia, il futuro del ct è incerto: parlerà con Gravina per chiarire le sue intenzioni e il progetto per rilanciare l’Italia. Ora, più che mai, il nostro calcio ha bisogno di una svolta decisa e di un piano solido per tornare a brillare.

“Farò la prossima partita contro la Moldova e poi parlerò con Gravina perché c’è bisogno che ci parli delle intenzioni che ho e sulle scelte che faccio”. Il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti è già in bilico. Il presidente della Figc Gabriele Gravina lo ha confermato un anno fa dopo la figuraccia all’Europeo, potrebbe non farlo più dopo la scandalosa prestazione di Oslo: l’Italia è crollata 3 a 0 contro la Norvegia e ha già quasi detto addio al primo posto che vale la qualificazione diretta al Mondiale 2026. Lo scenario da incubo si è concretizzato subito, alla prima partita del Gruppo I: inevitabile per un movimento, da Gravina a Spalletti, che fa proclami ma non intende cambiare nulla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Farò la prossima partita e poi parlerò con Gravina. Questo progetto è il migliore”: ora il ct Spalletti è in bilico

