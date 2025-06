Far west a Roma una banda saccheggia un camper e la polizia spara per fermarli

Un pomeriggio fuori dall’ordinario a Roma, dove il Far West si materializza tra le vie della capitale. Una banda scatenata saccheggia un camper, dando vita a un inseguimento ad alta tensione con la polizia, culminato con colpi di pistola. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e la tolleranza zero. La città si interroga: quanto ancora si può tollerare questa escalation di violenza?

Un furto, l'inseguimento e gli spari. Una pomeriggio da far west a Roma dove la polizia di Stato, per fermare una banda in fuga, ha dovuto esplodere colpi di pistola, ancora una volta. Un episodio che avviene a pochi giorni di distanza da un altro inseguimento con sparatoria, quello avvenuto in.

In questa notizia si parla di: West Roma Banda Polizia

