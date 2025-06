Fan di Vasco Rossi già accampati ma le tende traslocano | attesa per il concerto a Bologna

I fan di Vasco Rossi sono già pronti e accampati, con tende che traslocano per l’attesa del grande evento. La passione dei “vaschiani” non conosce pause: tra concerti memorabili e atmosfere uniche, Bologna si prepara a vivere due serate indimenticabili il 11 e il 12 giugno. E mentre il countdown rallenta, l’entusiasmo cresce: perché quando si tratta di Vasco, il cuore batte forte e la festa non si ferma mai.

Bologna, 7 giugno 2025 – Sono quelli della prima fila, quelli che non si perdono neanche una tappa. I "vaschiani" della prima ora, che hanno fatto tutti i tour e che ogni anno si organizzano per seguire Vasco Rossi in giro per l'Italia. Quest'anno sono due le date a Bologna: l' 11 e il 12 giugno. A cinque giorni dalla prima delle due date al Dall'Ara, quaranta tende e una cinquantina di persone hanno già preso posto nel parcheggio Antistadio, che si affaccia su via Andrea Costa, quasi all'ingresso della curva Bulgarelli. In realtà, prima si erano insediati in via dello Sport, poi sono stati invitati a spostarsi.