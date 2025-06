fallimento spalletti adani lancia una clamorosa stoccata e il web insorge

La débâcle dell’Italia contro la Norvegia accende il dibattito tra tifosi e commentatori. Adani lancia una stoccata, ma sui social infuria la polemica: critiche, analisi e passione si intrecciano in un coro unanime di delusione. La sfida ora è più difficile che mai, e il cammino verso il Mondiale si fa impervio. Riuscirà la nostra Nazionale a risollevarsi e a salutare il sogno? Solo il tempo ci dirà.

