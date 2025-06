Faiano-Ornito la segnalazione | La strada tra i boschi trasformata in discarica

alberi, si nascondono discariche abusive e rifiuti abbandonati, offuscando la bellezza di un paesaggio naturale. La situazione richiede interventi immediati da parte delle autorità per tutelare questo angolo di paradiso e restituirlo alla comunità come merita. È ora di agire prima che l’incuria comprometta irreparabilmente l’ambiente e il patrimonio locale.

C’è un tratto di strada che si snoda tra Faiano e Ornito, una via secondaria immersa nel verde collinare al confine Pontecagnano Faiano e Giffoni Valle Piana. Peccato che oggi, più che una scorciatoia nella natura, sembri un corridoio del degrado. A pochi metri dall’asfalto, sotto l’ombra degli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Faiano-Ornito, la segnalazione: "La strada tra i boschi trasformata in discarica"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Faiano Ornito Strada Segnalazione

Faiano-Ornito, la segnalazione: "La strada tra i boschi trasformata in discarica" - Sommersa dai rifiuti una delle vie più verdi e tranquille del territorio. La denuncia di un cittadino ... Come scrive salernotoday.it

Faiano, fogne in tilt e ratti in strada: residenti in rivolta in via Solferino - Fogne in tilt e ratti in strada. È la situazione di disagio che si registra ad ogni ondata di maltempo in via Solferino, situata in località Faiano a pochi passi dal confine con Montecorvino ... Si legge su ilmattino.it

Giffoni Valle Piana - Puliamo il Mondo 6.10.2018