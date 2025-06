Fac simile referendum 2025 schede e quesiti | la guida definitiva con la spiegazione semplice

Fac simile referendum 2025: schede e quesiti, la guida definitiva con spiegazioni semplici per capire ogni scelta. Roma, 5 giugno 2025 – L’8 e il 9 giugno gli italiani saranno chiamati a votare cinque referendum abrogativi, fondamentali per il nostro paese. Quattro riguardano il mondo del lavoro, mentre l’ultimo affronta il tema della cittadinanza. Perché siano validi, ogni quesito necessita di almeno il metà più uno degli aventi diritto. Ecco tutto quello che devi sapere per partecipare consapevolmente.

Roma, 5 giugno 2025 – L'8 e il 9 giugno gli italiani saranno chiamati a votare cinque referendum abrogativi, cioè che chiedono di eliminare norme esistenti. Quattro quesiti interessano il mondo del lavoro, mentre l'ultimo affronta il nodo dei tempi per ottenere la cittadinanza italiana. Per essere ritenuto valido, ogni quesito dovrĂ raggiungere il quorum del 50% +1 degli aventi diritto. Per questo l'affluenza giocherĂ un ruolo decisivo. Ecco una guida semplice e definitiva su come si vota, quali sono i quesiti, cosa succede se vince il sì o il noastensione, quali sono le ragioni di chi vuole votare sì o noastensione, quali sono le posizioni dei principali partiti italiani.

