Fabriano ragazzo di 17 anni drogato e stuprato in un ristorante | Avevo perso il cellulare e ho chiesto aiuto La cocaina rosa nell' acqua

Fabriano, un ragazzo di 17 anni, ha vissuto un incubo alla fine di una serata in discoteca: dopo aver perso il cellulare, ha chiesto aiuto in un ristorante e si è trovato vittima di violenza e droga. La sua testimonianza rivela un drammatico episodio di abuso, con dettagli sconvolgenti sulla cocaina rosa nell’acqua e le ripetute aggressioni subite. Una storia che scuote la comunità e chiede giustizia, perché nessuno dovrebbe trovarsi in simili condizioni.

FABRIANO Ha raccontato di essere stato drogato e violentato per tre volte nella stessa notte da un ristoratore a cui aveva chiesto aiuto, dopo una serata trascorsa in discoteca. «Avevo smarrito. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Fabriano, ragazzo di 17 anni drogato e stuprato in un ristorante: «Avevo perso il cellulare e ho chiesto aiuto». La cocaina rosa nell'acqua

In questa notizia si parla di: Fabriano Drogato Avevo Chiesto

Fabriano, ragazzo di 17 anni drogato e stuprato in un ristorante: «Avevo perso il cellulare e ho chiesto aiuto». La cocaina rosa nell'acqua - FABRIANO Ha raccontato di essere stato drogato e violentato per tre volte nella stessa notte da un ristoratore a cui aveva chiesto aiuto, dopo una serata trascorsa in discoteca. «Avevo ... Riporta msn.com