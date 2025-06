Fabi e Cristicchi a Musicultura | Per Simone è un grande ritorno

Una scena musicale italiana si anima con il ritorno di Fabi e Cristicchi a Musicultura, un evento atteso da tempo. Con ospiti come Riccardo Cocciante, Antonella Ruggiero, Vinicio Capossela e Tricarico, la manifestazione promette di essere più vibrante che mai. La Controra, con Simone Cristicchi il 17 giugno, aggiunge un tocco di magia alla settimana, trasformando la città in un palcoscenico di emozioni e incontri unici. Preparatevi a vivere un festival indimenticabile!

Musicultura cala altri assi perché la settimana del festival sia più effervescente che mai tra le serate in Arena dove già sono stati annunciati Riccardo Cocciante, Antonella Ruggiero, Vinicio Capossela e Tricarico e la Controra, la serie di appuntamenti che affianca e arricchisce la fase finale della rassegna con appuntamenti e incontri in diversi luoghi della città. Per la Controra sarà Simone Cristicchi martedì 17 giugno a tagliare il nastro della XXXVI edizione di Musicultura all’Arena Banca Macerata, appositamente allestita per l’occasione in Piazza San Giovanni, che accoglierà una serata speciale ideata per rendere omaggio alla carriera di un artista sempre in cammino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it