Fabbri | Ferita profonda ora un nuovo percorso

"Ci abbiamo sperato fino all’ultimo con diverse chiamate alla proprietà, che non hanno però trovato rassicurazioni. La notizia che la Spal non giocherà in Serie C rappresenta una delle pagine più tristi e amare della nostra storia sportiva. È una ferita profonda per tutta Ferrara perché la Spal rappresenta la nostra identità, le nostre radici, il nostro orgoglio". In tarda serata è arrivato il commento amaro del sindaco Alan Fabbri. "Questa notizia – afferma il primo cittadino – arriva come un fulmine a ciel sereno anche per noi. Insieme all’assessore allo sport Carità, nelle scorse settimane avevamo incontrato la dirigenza, dopo una stagione che, pur tra mille sofferenze e difficoltà, ci aveva regalato sul campo la possibilità di restare tra i professionisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it