Fa il palo mentre il complice tenta di svaligiare un portavalori | fermata e denunciata 17enne livornese

Una rocambolesca operazione di furto fallita a Firenze: una 17enne livornese e un 20enne milanese avevano ideato un piano audace, nascosti nel parcheggio dell'Esselunga di via Canova in attesa del furgone portavalori. Tuttavia, il loro stratagemma si è infranto contro la vigilanza delle forze dell’ordine, che li hanno fermati e denunciati. La loro storia dimostra quanto la bravura degli agenti possa mettere fine a piani criminali prima che diventino realtà.

