Ex colonia Bertazzoni la sindaca chiarisce | Ecco perchè va all' asta diamo un futuro all' immobile

In merito al bando per l’alienazione della Colonia Bertazzoni, la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, interviene per chiarire il senso e le finalità del percorso intrapreso dall’amministrazione comunale. "È importante sottolineare che questa iniziativa mira a dare un futuro sostenibile all’immobile, valorizzandone il valore storico e sociale, e garantendo uno sviluppo armonioso per tutta la comunità."

In merito alle polemiche sollevate sull’alienazione della Colonia Bertazzoni, la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, interviene per chiarire il senso e le finalità del percorso intrapreso dall’amministrazione comunale. "In merito al bando per l’alienazione della Colonia Bertazzoni, è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Ex colonia Bertazzoni, la sindaca chiarisce: "Ecco perchè va all'asta, diamo un futuro all'immobile"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Colonia Bertazzoni Sindaca Chiarisce

Colonia Bertazzoni, la sindaca Angelini chiarisce: “Non solo condhotel, ma un ventaglio di opportunità” - In merito alle polemiche sollevate sull’alienazione della Colonia Bertazzoni, la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, interviene per chiarire il senso e le finalità del percorso intrapreso ... Lo riporta chiamamicitta.it

Perizia per dare un valore all’ex colonia Bertazzoni - Una perizia per dare un valore in euro alla ex colonia Bertazzoni ... privati sull’immobile delle Bertazzoni. L’anno prossimo, come sottolineato dalla sindaca Angelini, sarà il periodo ... Scrive msn.com

Ex colonia Bertazzoni all’asta per 9 milioni - "La messa all’asta dell’ex Colonia Bertazzoni è un passo concreto per riqualificare un sito di pregio sulla nostra linea di costa nella zona Sud del litorale - spiega il sindaco Renata Tosi ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Aperitivi antropologici conversazione tra Andrea Staid e Alice Pari della fondazione Cetacea