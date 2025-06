Europei universitari di basket | il Cus Bologna ospita l' evento Eusa

L’europeo universitario di basket torna a casa, e questa volta il Cus Bologna si mette in prima linea come organizzatore. Dopo aver conquistato quattro titoli con le squadre maschili e uno femminile, l’ateneo si prepara ad accogliere i migliori talenti europei dal 6 al 13 luglio, nella suggestiva Sala VIII Centenario. Un evento che promette spettacolo e emozioni, rafforzando il legame tra università e sport di alto livello.

Europei universitari in casa. Il Cus Bologna, dopo aver vinto quattro titoli con gli uomini – il primo nel 2017, quando nel gruppo c’era Pippo Ricci e il capitano era Gioacchino Chiappelli – e uno con le donne, un anno fa, indossa i panni dell’organizzatore. E per gli Europei Eusa dei canestri – 6-13 luglio – l’università mette a disposizione la Sala VIII Centenario, in via Zamboni 33. Ci sono il padrone di casa, il rettore Giovanni Molari, il sindaco Matteo Lepore, l’assessora allo sport Roberta Li Calzi e il presidente del Cus Bologna, Piero Pagni. Il primo assist è proprio del sindaco Lepore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europei universitari di basket: il Cus Bologna ospita l'evento Eusa

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Europei Bologna Universitari Eusa

Bologna vince la Coppa Italia e va in Europa League: cosa succede per i piazzamenti europei in Serie A? - Il Bologna conquista la Coppa Italia, un trionfo atteso dal 1974, e si guadagna un posto nella prossima Europa League.

Europei universitari di basket: il Cus Bologna ospita l'evento Eusa - Il Cus Bologna organizza gli Europei universitari di basket Eusa, con squadre da tutta Europa e il supporto delle istituzioni locali. Si legge su sport.quotidiano.net

Europei universitari di basket 2025: a Bologna le sfide tra i migliori atenei d’Europa - Dal 6 al 13 luglio il capoluogo emiliano ospita per la prima volta in Italia i Campionati Europei Universitari di Basket: 28 squadre, 400 atleti, ingresso gratuito e grande spettacolo ... Lo riporta bolognatoday.it

Dal 6 al 13 luglio a Bologna i Campionati Europei Universitari di basket 2025 - Dal 6 al 13 luglio la città di Bologna ospita i Campionati Europei Universitari di pallacanestro 2025: un evento, che approda per la prima volta in Italia, organizzato ... Scrive pianetabasket.com

Campionati Nazionali Universitari 2022 - BEST OF