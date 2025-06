Europei e americani girano le spalle a Israele E forse anche ai loro governi

Mentre l’occupazione israeliana di Gaza prosegue da diciannove mesi, il sostegno popolare in Europa occidentale si sgretola drasticamente. Un recente sondaggio YouGov rivela che meno del 20% degli europei ha un’opinione favorevole a Israele, con valutazioni negative che raggiungono il 70%. Un cambiamento di opinione che potrebbe influenzare non solo l’opinione pubblica, ma anche le decisioni dei governi. La situazione richiede una riflessione profonda sui prossimi passi da intraprendere.

Mentre l’occupazione israeliana di Gaza entra nel suo diciannovesimo mese, il sostegno popolare a Israele in Europa occidentale crolla ai minimi storici. Secondo un sondaggio pubblicato il 3 giugno da YouGov, meno del 20 per cento degli intervistati in sei Paesi europei (Germania, Francia, Regno Unito, Danimarca, Spagna e Italia) mantiene un’opinione favorevole a Israele. Le valutazioni negative oscillano tra il 63 per cento e il 70 per cento, segnalando un distacco sempre più netto tra l’opinione pubblica europea e le posizioni dei Governi, spesso ancora solidali con Tel Aviv. L’Italia si distingue per il dissenso: da noi, solo il 9 per cento degli intervistati considera “giustificate” le attuali operazioni militari israeliane, la percentuale più bassa tra i Paesi esaminati. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Europei e americani girano le spalle a Israele. E forse anche ai loro governi

