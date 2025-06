étoile cancellato niente seconda stagione per la serie

Étoile, la serie ideata dalla talentuosa Amy Sherman-Palladino, ha conquistato il pubblico con il suo affascinante mix di glamour e dramma, ma purtroppo non avrà una seconda stagione. Nonostante le aspettative, i dati di ascolto e i feedback non hanno sostenuto il proseguimento della produzione. La notizia, confermata da Deadline, segna la fine anticipata di questa avventura televisiva. Ma cosa racconta davvero Étoile? Scopriamolo insieme...

annuncio ufficiale: fine anticipata di étoile su prime video. La serie Étoile, ideata dalla rinomata Amy Sherman-Palladino, non proseguirà con una seconda stagione. La produzione, inizialmente prevista per due stagioni, si è conclusa prima del previsto a causa di risultati insufficienti sui dati di ascolto e back della piattaforma Prime Video. Questa notizia è stata confermata dal sito Deadline. contesto e trama della serie. Étoile racconta la storia di due compagnie di balletto di fama internazionale, una situata a New York e l'altra a Parigi. Entrambe le istituzioni attraversano un momento di crisi, aggravato dall'impatto della pandemia globale che ha pesantemente colpito il mondo dell'arte e dello spettacolo.