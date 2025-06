Étoile | Amazon cancella la serie nonostante il rinnovo per una seconda stagione

In un colpo di scena sorprendente, Amazon ha cancellato Étoile, la serie originale annunciata per una seconda stagione, lasciando fan e critici sbalorditi. Creata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, autori del celebre La fantastica signora Maisel, questa affascinante produzione ambientata...

Con una scelta che ha dell'incredibile, Amazon ha deciso di cancellare Etoile, serie tv originale della piattaforma, nonostante era già stata annunciata la seconda stagione La notizia della cancellazione di Étoile dopo una sola stagione, arriva circa sei settimane dopo la prima puntata della serie, creata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, gli stessi autori di La fantastica signora Maisel, composta da otto episodi. Étoile è ambientata nel mondo del balletto e ruota attorno ai direttori di due compagnie storiche di New York e Parigi, che sono in difficoltà e per questo decidono di scambiarsi i loro primi ballerini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it