Estorsione con minacce armate | eseguite misure cautelari

In un’operazione rapida e decisiva, i Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi hanno messo in atto misure cautelari contro due individui sospettati di estorsione con minacce armate. Un quadro inquietante che coinvolge anche un sorvegliato speciale e altri complici ancora sotto indagine. La lotta contro il crimine si fa più forte: la sicurezza del territorio è una priorità imprescindibile.

I Carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare personale, emessa nei confronti di due soggetti, di cui uno Sorvegliato Speciale, ritenuti gravemente indiziati – allo stato delle indagini –, dei reati di estorsione aggravata commessa in concorso con ulteriori due complici al momento indagati in stato di libertà e sottoposti a perquisizioni. Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica di Avellino che ha coordinato le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Lioni.

