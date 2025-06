Estonia-Norvegia | le probabili formazioni

L'anticipo della quarta giornata del Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026 mette di fronte Estonia e Norvegia in un match che promette emozioni. I padroni di casa, reduci da una sola vittoria e con tre punti all'attivo, cercano riscatto contro una Norvegia determinata a consolidare il primato a punteggio pieno. Alla Le Coq Arena di Tallin, si prospetta una sfida avvincente tra due nazionali desiderose di fare la differenza.

Gara valida per la quarta giornata del gruppo I di qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli ospiti tentano la fuga forti del primato a punteggio pieno contro i padroni di casa reduci da una sconfitta. Estonia-Norvegia si giocherà lunedì 9 giugno 2025 alle ore 20.45 presso l'A. Le Coq Arena di Tallin. ESTONIA-NORVEGIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno ottenuto soltanto tre punti in tre partite, frutto di una sola vittoria e della doppia sconfitta contro Israele. In virtù di ciò le chance di qualificazione per la Nazionale di Henn sono davvero scarse. I norvegesi fin'ora non hanno sbagliato un colpo facendo percorso netto con tre vittorie su tre.