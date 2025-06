Estate a Milano senza piscine

Mentre Milano si prepara ad affrontare un’estate senza acque rinfrescanti, l’assenza di piscine pubbliche si fa sentire pesantemente tra cittadini e associazioni. Con solo una piscina comunale aperta e altri due centri balneari chiusi da anni, la città rischia un vero e proprio degrado estivo. È ora che il Comune prenda sul serio questa emergenza, investendo per riqualificare e riaprire queste strutture fondamentali per il benessere della comunità.

Milano all'asciutto. Non per l'assenza di pioggia, ma per la mancanza di centri balneari. Delle 4 piscine comunali all'aperto, solo una sarà fruibile per la stagione estiva. E cittadini e associzioni già protestano. Tra i centri balneari comunali, due, Scarioni e Argelati, sono chiusi rispettivamente dal 2018 e dal 2023. Sono in stato di evidente abbandono e, senza un rapido intervento del Comune, rischiano il completo deterioramento. Mentre un'altra storica piscina dei milanesi, il Lido, è stato affidato a una società privata e la sua riapertura è ancora lontana. Per questo motivo l'associazione "Sai che puoi" ha lanciato una raccolta firme. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Estate a Milano... senza piscine

Una piscina (Caimi) chiusa per 28 anni, riaperta a febbraio 25, chiusa due giorni fa per un guasto. La quinta piscina chiusa a Milano. Il fallimento della giunta Sala è anche qui. Perché gli impianti vanno privatizzati... E i poveri non devono fare il bagno. A Milan Partecipa alla discussione

Piscine a Milano: per un guasto misterioso anche la Cambini chiude i battenti. L’impianto, chiuso per 28 anni, era stato riaperto solo 4 mesi fa - Dopo soli 4 mesi chiude per un guasto la piscina Cambini. L'impianto, riaperto dopo 28 anni, sospende la stagione invernale 25/26. Riporta lanotiziagiornale.it

