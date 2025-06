estate 2025 tornano i parcheggi a pagamento sul litorale di ortona

L’estate 2025 si preannuncia più organizzata e confortevole sul litorale di Ortona, con il ritorno dei parcheggi a pagamento. Dal 1° giugno al 15 settembre, le strisce blu saranno attive in viale Europa, al Lido Riccio e al Lido Saraceni, garantendo una maggiore rotazione e qualità dei servizi. A gestire questa iniziativa, come stabilito dalla delibera del commissario straordinario, ci sarà un’organizzazione efficiente volta a migliorare l’esperienza di residenti e turisti.

