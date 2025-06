Estate 2025 il mare toscano costa di più | ombrelloni e sdrai in Versilia i rincari più alti

L’estate 2025 si preannuncia più cara sulle coste toscane, con rincari significativi negli stabilimenti della Versilia, dove ombrelloni e sdrai registrano i maggiori aumenti. Mentre il desiderio di spiaggia cresce, i consumatori dovranno affrontare un’ulteriore sfida economica. La Toscana, rinomata meta di vacanze e relax, si distingue nel panorama italiano per questa tendenza al rialzo, che influenzerà le scelte di chi sogna di vivere il mare senza sorprese.

Firenze, 6 giugno 2025 – La voglia di mare non manca, ma anche quest'anno i bagnanti toscani dovranno fare i conti con rincari diffusi nei servizi balneari. Lo rileva il monitoraggio annuale dell'osservatorio nazionale Federconsumatori, in collaborazione con la Fondazione Isscon, che fotografa prezzi e tendenze dell'estate 2025 in tutta Italia. A livello nazionale l'aumento medio dei costi è del +2,3% rispetto al 2024, ma la Toscana si distingue per rialzi anche più marcati. «Sono in linea con la Sicilia, che guida la classifica con un +6% su base annua. I rincari più alti si registrano soprattutto in Versilia», commenta Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana.

