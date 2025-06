Estate 2025 | Emilia Romagna offre i migliori prezzi per le vacanze estive

Se state pianificando le vacanze estive del 2025, l'Emilia Romagna si conferma come la meta più conveniente per le famiglie italiane, offrendo prezzi imbattibili sulle strutture ricettive. Al contrario, le incantevoli spiagge della Sardegna si distinguono per i costi più elevati. Un'analisi di Assoutenti svela le tendenze di spesa, aiutandovi a scegliere la destinazione perfetta senza sorprese. È il momento di scoprire dove risparmiare e vivere un’estate indimenticabile!

L'Emilia Romagna è la regione che nell'estate 2025 offre i migliori prezzi sul fronte delle strutture ricettive, mentre le località balneari della Sardegna si confermano quelle più costose. Emerge da una ricerca realizzata da Assoutenti che ha analizzato i costi a carico delle famiglie che stanno prenotando in questo periodo le vacanze estive. Il dato emerge da una ricerca realizzata da Assoutenti che ha analizzato i costi a carico delle famiglie che stanno prenotando in questo periodo le vacanze estive e che l'ANSA pubblica in anteprima. Una famiglia con due figli che decide di trascorrere una settimana in villeggiatura a cavallo di Ferragosto (dal 9 al 16 agosto) in un hotel a 3 stelle spende, prenotando in questi giorni, un minimo di 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Estate 2025: Emilia Romagna offre i migliori prezzi per le vacanze estive

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Estive Vacanze Estate Emilia

Scuola San Colombano. Partono i lavori appena iniziano le vacanze estive - La scuola San Colombano si prepara a rinnovarsi: appena terminate le lezioni estive, a giugno partiranno i lavori di riqualificazione, comprensivi di efficientamento energetico, adeguamento sismico e antincendio.

Assoutenti, vacanze sempre più care, tariffe traghetti a +9,7% - L'Emilia Romagna è la regione che nell'estate 2025 offre i migliori prezzi sul fronte delle strutture ricettive, mentre le località balneari della Sardegna si confermano quelle più costose. (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Scuola, il calendario delle vacanze estive regione per regione: quando ricomincerà la scuola? - Ultime ore di lezione prima delle vacanze estive. La fine dell'anno scolastico non avviene nello stesso momento in tutta Italia, ma cambia da regione a regione. Inoltre, il 18 giugno ... Riporta msn.com

Vacanze estive un po’ più corte per aiutare le famiglie? La Cisl dice no: “Inaccettabile” - La Cisl boccia senza mezzi termini la proposta dell'assessora alla Scuola dell'Emilia-Romagna, Isabella Conti, che voleva modificare il calendario scolastico prevedendo una pausa dai banchi in primave ... Lo riporta dire.it

Bentornata Vacanza in Romagna