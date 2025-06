Estate 2025 a Napoli la stagione è salva | a bando 5 concessioni per i lidi a Ercolano

Estate 2025 a Napoli si avvicina con entusiasmo rinnovato: il Comune di Ercolano, sotto la guida del sindaco Ciro Buonajuto, ha messo a bando cinque concessioni per i lidi, dando nuova vita alle spiagge libere e offrendo ai visitatori un soggiorno all'insegna del relax e della cultura. Nonostante il ritardo, la stagione promette di essere indimenticabile, integrando il fascino degli Scavi archeologici con il piacere di giornate al mare.

Parte in ritardo, ma prende comunque forma l?estate all?ombra degli Scavi archeologici. Il Comune, guidato dal sindaco Ciro Buonajuto, è riuscito a recuperare spiagge libere e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Estate 2025 a Napoli, la stagione è salva: a bando 5 concessioni per i lidi a Ercolano

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Estate Napoli Stagione Salva

Crisi in arrivo a Napoli: Oriali preannuncia rottura con Antonio Conte per l’estate - Il mondo del calcio è in fermento: secondo recenti indiscrezioni de La Verità, il consolidato rapporto tra Antonio Conte e Lele Oriali potrebbe trovarsi di fronte a una crisi.

L’estate del Napoli tra montagne, passione e speranze: il ritiro 2025 prende forma - L’estate azzurra è pronta a prendere il via, incastonata come da tradizione nella splendida cornice di Palazzo Petrucci, a Posillipo, con il mare e il Vesuvio a fare da sfondo. Come racconta Pasquale ... Lo riporta informazione.it

Maltempo in estate a Bibione ma stagione salva, alberghi occupati al 73% da maggio a settembre - rappresenta un'opportunità per prolungare la stagione turistica e creare nuova occupazione. Un momento di grande importanza è stato l'apertura dell'Oasi Naturalistica Val Grande, un progetto di ... ilgazzettino.it scrive

Napoli si prepara a un'estate di eventi - 'Arena - cinema in spiaggia', 'La notte della tammorra', 'Pickpocket - il cinema e le sue storie', 'Musica al castello', 'Ridere', 'La tre giorni delle multi anime di Alessandro Bergonzoni': sono i ti ... Riporta rainews.it

Ucraino continua a divertirsi in spiaggia nonostante le bombe russe a Berdyansk