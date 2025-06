Espulsioni droga e sanzioni | controlli della polizia al Piano | in 3 dovranno lasciare il Paese

La lotta contro droga e illegalità nel quartiere del Piano si intensifica con operazioni mirate e controlli serrati. Con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e ripristinare la tranquillità, la polizia sta adottando misure decisive che stanno già portando a espulsioni e sanzioni. Questi interventi dimostrano come, attraverso un monitoraggio costante, si possa costruire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini. La lotta proseguirà senza sosta, perché la legalità è il nostro impegno quotidiano.

ANCONA – Proseguono i servizi ad "Alto Impatto" disposti dal Questore Cesare Capocasa in sinergia con il Prefetto per garantire maggiore sicurezza nel quartiere del Piano. Fin dalle prime ore di sabato mattina, gli agenti della Questura sono stati impegnati in controlli a Corso Carlo Alberto

