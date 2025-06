Esplosi nella notte a Casavatore colpi d’arma da fuoco

Una notte di tensione scuote Casavatore, quando i Carabinieri intervengono in un parcheggio per sventare un grave episodio di violenza. Colpi d'arma da fuoco echeggiano nel buio, lasciando dietro di sé bossoli e interrogativi irrisolti. Le autorità sono già al lavoro per fare luce sulla vicenda e garantire la sicurezza della comunità. Rimanete aggiornati sugli sviluppi di questa intricata indagine.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Casoria – allertati dal 112 – sono intervenuti la scorsa notte, in un’area parcheggio di via G.B. Vico, a Casavatore, per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Rinvenuti e sequestrati 7 bossoli calibro 380 che erano sul manto stradale. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’intera vicenda. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Esplosi nella notte a Casavatore colpi d’arma da fuoco

