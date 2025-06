Esplode Postamat a Rolo ladri in fuga a mani vuote

Un’esplosione devastante a Rolo scuote la tranquillità del paese: i ladri, ancora una volta, tentano di svuotare lo sportello automatico ma, alla fine, se ne vanno a mani vuote. La banda dell’esplosivo colpisce ancora, lasciando dietro di sé danni ingenti e un mistero da chiarire. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo delle forze dell’ordine per fermare questa escalation?

Rolo (Reggio Emilia), 7 giugno 2025 – Si allunga l’elenco dei colpi della banda dell’esplosivo per assaltare gli sportelli automatici di banche e Poste. A Rolo, verso le quattro della scorsa notte, i ladri hanno fatto esplodere il Postamat di via Garibaldi. Immediato l’allarme con l’arrivo dei carabinieri, ma con la banda di malviventi riuscita ad allontanarsi. Pare senza bottino, visto che nonostante gli ingenti danni strutturali lasciati all’ufficio postale, risulta che la cassaforte interna sia rimasta integra, con il denaro all’interno. I danni strutturali sono comunque ingenti, con l’ufficio che avrà bisogno di una adeguata sistemazione per poter riaprire al pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Esplode Postamat a Rolo, ladri in fuga a mani vuote

