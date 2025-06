Esplode il motore di una pompa dell' acqua operaio trasferito in elisoccorso al Cannizzaro | è grave

Un grave incidente sul lavoro scuote Biancavilla: questa mattina, un operaio di 42 anni è rimasto gravemente ferito dopo l'esplosione del motore di una pompa idrica in un'azienda agricola. Trasportato d'urgenza in elisoccorso al Cannizzaro, le sue condizioni sono apparse complicate. Un episodio che evidenzia ancora una volta l'importanza delle misure di sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli incidenti. La comunità resta in apprensione, sperando in una pronta ripresa.

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina all'interno di un'azienda agricola, dove un operaio di 42 anni biancavillese è rimasto ferito a causa dell'esplosione del motore di una pompa usata per il trasferimento d'acqua. L'operaio, dipendente di una ditta esterna che stava.

In questa notizia si parla di: Operaio Motore Pompa Acqua

