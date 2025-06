Espansione aeroportuale c’è anche il progetto del nuovo hub Dhl

L'espansione dell'aeroporto di Fiumicino si arricchisce di un nuovo ambizioso progetto: il gateway DHL Express, inserito nel più ampio piano di sviluppo dell'area Sud. Questa iniziativa strategica punta a potenziare le capacità logistiche e a rafforzare la posizione di Roma come hub internazionale. La fase di verifica di ottemperanza, condotta dalla Commissione Tecnica VIA-VAS, conferma l'importanza di questa opera per il rilancio economico e infrastrutturale della regione.

Fiumicino, 7 giugno 2025 – Il progetto per la realizzazione del nuovo gateway DHL Express è stato inquadrato all’interno del più ampio programma di completamento dell ’area Sud dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”. L’opera, ancora in fase di attuazione, è stata oggetto della verifica di ottemperanza n. 13885, esaminata dalla Commissione Tecnica VIA-VAS il 6 maggio 2025. La documentazione tecnica allegata descrive nel dettaglio gli impianti di gestione delle acque e le misure ambientali previste per garantire la piena compatibilità con la rete aeroportuale esistente. Il progetto DHL si inserisce nel più ampio intervento di completamento di Fiumicino Sud, che prevede il potenziamento sia delle infrastrutture aeree (piazzole di sosta, raccordi, taxiway), sia delle strutture a terra (terminal, aree d’imbarco, zona cargo). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

