Esonero Spalletti | panchina a rischio per il ct dell’Italia Martedì il confronto con Gravina due ex Juventus tra i possibili sostituti

L’onda d’urto della recente sconfitta dell’Italia ha sollevato molteplici interrogativi sul futuro del nostro commissario tecnico. Con il confronto di martedì tra Spalletti e Gravina ormai alle porte, l’attenzione si concentra sui possibili sostituti, tra cui due ex Juventus. In un momento cruciale per le speranze mondiali, il calcio italiano si prepara a scrivere il suo prossimo capitolo. L’esito di questa riunione potrebbe segnare un punto di svolta decisivo.

Esonero Spalletti: il ct dell’Italia è a rischio. Martedì il confronto con il presidente Gravina, due ex Juventus tra i possibili sostituti. L’ Italia si trova in un momento delicatissimo nel percorso verso i prossimi Mondiali, dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia. Le reti di Sorloth, Nusa e Haaland hanno non solo compromesso il primato nel girone, ma innescato un’ondata di riflessioni sul futuro della panchina azzurra. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, martedì 10 giugno sarà una giornata chiave: è previsto un incontro tra il commissario tecnico Luciano Spalletti e il presidente FIGC Gabriele Gravina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Esonero Spalletti: panchina a rischio per il ct dell’Italia. Martedì il confronto con Gravina, due ex Juventus tra i possibili sostituti

In questa notizia si parla di: Italia Spalletti Rischio Martedì

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Dramma Italia: Spalletti a rischio? Summit con Gravina Le news -) https://milanworld.net/threads/dramma-italia-spalletti-a-rischio-summit-con-gravina.151574… #Italia #Calcio #Spalletti #News Partecipa alla discussione

Ogni volta che sembra aver toccato il fondo la #nazionaleitaliana ci smentisce. Mondiale a rischio e ancora nessuna dimissione. #Gravina @Azzurri #italianorvegia #Spalletti #calcio #Figc Partecipa alla discussione