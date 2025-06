Esonero Spalletti Gazzetta svela il retroscena | incontro con Gravina ecco la decisione presa!

L'ombra dell'esonero di Spalletti si fa sempre più insistente, alimentata dai recenti risvolti e dai retroscena svelati da La Gazzetta dello Sport. L'incontro con Gravina ha segnato un punto di svolta, portando a decisioni cruciali per il futuro della Nazionale italiana. Ma cosa si nasconde dietro queste scelte? Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni e le possibili direzioni che prenderà la nostra rappresentativa.

Esonero Spalletti, in edicola questa mattina fanno il punto sul ct della Nazionale nonché ex Inter, incontro con Gravina, ecco la decisione. Esonero Spalletti: un accostamento di parole che continua a trovare terreno fertile nel mare magnum dei social network dopo la debacle della Nazionale Italiana contro la Norvegia. Bene, questa mattina in edicola La Gazzetta dello Sport ha svelato alcune novità proprio sul futuro del ct (ex Inter ) dopo l’incontro con Gravina. Rinnovata la fiducia nel tecnico che andrà avanti con il progetto, per quanto – come per il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio – l’attenzione rimane massima. 🔗 Leggi su Internews24.com