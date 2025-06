Esce fuori strada e colpisce una colonna del metano Auto avvolta dalle fiamme

Una scena di grande paura quella accaduta ieri sera a Monte San Giovanni Campano, dove una Land Rover Freelander ha perso il controllo e si è schiantata contro una colonna del metano, scatenando un incendio devastante. Le fiamme hanno avvolto l'auto in pochi istanti, creando un rischio enorme per le persone e l'ambiente. Un episodio che sottolinea quanto sia fondamentale la prudenza alla guida e l'importanza delle misure di sicurezza stradale.

Intorno alle 23.50 di ieri, venerdì 6 giugno, in via Mastrazze a Monte San Giovanni Campano, una vettura Land Rover Freelander condotta da un 74enne del luogo è uscita fuori strada, impattando contro una colonna del gas metano, che si è presto incendiata. Le fiamme hanno avvolto immediatamente.

In questa notizia si parla di: Fuori Strada Colonna Metano

