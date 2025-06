Esce di casa e scompare da Modugno l' appello per Fabio | Aiutateci a ritrovarlo

Esce di casa e scompare da Modugno: un appello urgente scuote la comunità. Fabio, 24 anni, non dà più notizie dal pomeriggio di giovedì 5 giugno, e le ore di angoscia si susseguono. I familiari chiedono il vostro aiuto per ritrovarlo: ogni dettaglio potrebbe essere fondamentale per ritrovarlo e riportarlo a casa in sicurezza. La solidarietà può fare la differenza—insieme, possiamo aiutare a ritrovare Fabio.

Sono ore di grande apprensione a Modugno per la scomparsa di 24enne, del quale non si hanno notizie dal pomeriggio di giovedì, 5 giugno. Sui social i familiari di Fabio, questo il nome del giovane, hanno lanciato un appello per chiedere aiuto a chiunque possa fornire indicazioni utili a. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Esce di casa e scompare, da Modugno l'appello per Fabio: "Aiutateci a ritrovarlo"

Esce di casa e scompare, da Modugno l'appello per Fabio: "Aiutateci a ritrovarlo" - Da giovedì non si hanno notizie del 24enne: il messaggio sui social rilanciato anche dal sindaco della cittadina, Nicola Bonasia ... Secondo baritoday.it

“Aiutateci a trovare nostro figlio”. Ansia a Modugno per Fabio Monno: scomparso da giovedì 5 giugno - Ha 24 anni. È uscito da casa per incontrare alcune persone, non solito gruppo di amici. L’appello dei genitori raccolto dal sindaco Nicola Bonasia ... Si legge su bari.repubblica.it

Bari, 24enne esce di casa per incontrare gli amici: scomparso - Il telefono di Fabio ha agganciato due celle telefoniche, prima a Sannicandro di Bari e poi a Palo del Colle ieri sera verso le 19 ... Si legge su trmtv.it

