Errani Paolini-Danilina Krunic Finale Roland Garros 2025 | orario programma tv streaming

Sabato 8 giugno 2025, il Roland Garros si accende con l’attesa finale di doppio femminile, un vero spettacolo di forza e talento. In campo, le nostre eroine Sara Errani e Jasmine Paolini sfideranno le temibili Danilina e Krunic, promettendo emozioni indimenticabili. Appuntamento alle ore 11.00 sul Court Philippe Chatrier: non perdere questa sfida mozzafiato che consacrerà le nuove regine del tennis!

Nella mattinata di domenica 8 giugno si disputerà la finale del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis: saranno protagoniste le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, che affronteranno la coppia composta dalla kazaka Anna Danilina e dalla serba Aleksandra Krunic. L’incontro di doppio femminile sarà il primo del programma, ed inizierà alle ore 11.00, sul Court Philippe Chatrier: le azzurre, giunte in finale a Parigi anche lo scorso anno, sono accreditate della testa di serie numero 2, mentre la kazaka e la serba non erano protette dal seeding alla vigilia del torneo. Il doppio femminile tra ErraniPaolini e DanilinaKrunic, finale del Roland Garros sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà prevista su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini-Danilina/Krunic, Finale Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming

