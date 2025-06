Ero in viaggio in treno col mio fidanzato che dormiva | così ho conosciuto il mio futuro marito

Tra le dolci ore di un viaggio in treno tra Londra ed Edimburgo, con il sonno del mio fidanzato come sottofondo e la noia che si insinuava lentamente, ho incontrato il mio futuro marito. Un incontro casuale che avrebbe cambiato per sempre il corso della mia vita, dimostrando che le sorprese più belle spesso nascono nei momenti più inattesi. E così, la nostra storia ha preso il via in modo inaspettato, lasciando il destino a fare il suo gioco.

Sei ore su un treno tra Londra ed Edimburgo, un fidanzato addormentato al proprio fianco e la noia che si fa strada lentamente. È così che Maire Clifford ha conosciuto l?uomo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Ero in viaggio in treno col mio fidanzato che dormiva: così ho conosciuto il mio futuro marito»

In questa notizia si parla di: Treno Fidanzato Così Conosciuto

Tenta di salvare il cane dell’ex fidanzato ma muore travolta da un treno: “Alicia era coraggiosa” - Una storia di altruismo e coraggio che lascia senza parole. Alicia Leonardi, donna di 42 anni, ha sacrificato tutto per salvare il cane del suo ex fidanzato, dimostrando un cuore grande e una determinazione senza pari.

Oh Mickey… #fail #viral