Erba alta al parco Chico Mendez protestano cittadini e utenti | Abbiamo paura ad andare lì in mezzo

erba alta al parco Chico Mendez, dove cittadini e utenti manifestano preoccupazione e insicurezza. La vegetazione incolta trasforma il luogo in una vera e propria giungla, mettendo a rischio la sicurezza di chi desidera godersi una passeggiata tranquilla. "Fino alla scorsa estate era tenuto alla perfezione", racconta un residente, ma ora il livello di abbandono solleva dubbi sulla gestione e sulla tutela di questa importante oasi urbana.

"Va bene la biodiversità, ma l'altro ieri non trovavo più il mio cane, fortuna che era al guinzaglio". È la segnalazione di un cittadino che ha provato a passeggiare al parco Chico Mendez e si è trovato di fronte una giungla inestricabile. "Il parco fino alla scorsa estate era tenuto alla perfezione".

In questa notizia si parla di: Parco Chico Mendez Erba

