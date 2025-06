Equitazione | Smolders vince il Global Champions Tour di Cannes De Luca chiude 9

Il weekend di spettacolo e adrenalina a Cannes si è concluso con un trionfo olandese nel Global Champions Tour. Harrie Smolders, con il suo Monaco, ha conquistato il primo posto grazie a un percorso impeccabile e a un superbo crono nel jump-off, superando una concorrenza agguerrita. Intanto, De Luca chiude al 9° posto, dimostrando ancora una volta il valore del salto ostacoli italiano. Un risultato che conferma l'eccellenza di questo affascinante sport.

Il fine settimana del salto ostacoli a Cannes va ufficialmente in archivio. Il Global Champions Tour si è infatti concluso da pochi minuti sul tracciato transalpino. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. A vincere è stato l’olandese Harrie Smolders che, in sella a Monaco, si è imposto con un doppio percorso netto: decisivo il crono nel jump off di 42.30 per andare ad battere il quotato transalpino Simon Delestre, secondo a 42.70 (montante Cayman Jolly Jumper) e l’altro olandese in concorso, ossia Maikel van der Vleuten, terzo col suo cavallo O’bailey vh Brouwershof N.O.P. che ha fatto fermare il cronometro a 45. 🔗 Leggi su Oasport.it