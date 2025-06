Enzo Fusco | Col piumino Onda è nata una nuova icona

Enzo Fusco, il visionario dietro Blauer Usa, ha creato il piumino Onda, un'icona che conquista i giovani e ispira imitazioni ovunque. In un'epoca in cui comfort, tecnologia e stile sono indispensabili, Fusco sottolinea l’importanza di valorizzare l’archivio storico per innovare con successo. Questa fusione di tradizione e modernità apre nuove strade nel mondo della moda tecnica, dimostrando che il connubio perfetto tra funzionalità e fashion è possibile. Continua a leggere.

Il patron di Blauer Usa: «È amatissimo dai ragazzini, tanto che vedo una miriade di imitazioni in giro. Oggi i clienti cercano un mix di comfort, funzionalità tecnica e fashion: se si riesce a metterli insieme si fa bingo. Fondamentale l'archivio».

